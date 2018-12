Labrador Wall-E

Arizona. Nach glücklichen Jahren in einer Familie wurde Wall-E von einem Tag auf den anderen bei einem Tierheim in Arizona abgegeben. Traurig und einsam verbrachte der Labrador-Mischling dort seine Tage. Bis das Heim eine Idee hatte.

Von Alexander Hertel, 04.12.2018

Das Herz von Wall-E war gebrochen. Drei Jahre lang kümmerte sich eine Familie um den Labrador-Mischling und verwöhnte ihn. Im Herbst nun endete diese glückliche Zeit, als er von jetzt auf gleich wieder zurück in ein Tierheim im US-Bundesstaat Arizona gebracht wurde. Monatelang fristete er dort ein unglückliches Dasein, bis seine Geschichte nun doch noch ein glückliches Ende gefunden hat.

Angefangen hat die Geschichte bereits im Jahr 2015, als Wall-E adoptiert wurde. Die neue Familie brachte ihn vom Tierheim nach Hause und verwöhnte den Hund, der vor vor seiner Zeit im Tierheim obdachlos war. Das fröhliche Tier genoss die Monate und Jahre in der Familie, ein Ende schien nicht in Sicht.

Dies kam in diesem Herbst dann allerdings plötzlich. Auf einem Foto, das das Maricopa County Animal Care and Control (MCACC) auf Facebook veröffentlichte, ist zu sehen, wie der gesamte Besitz des Tieres in Plastiksäcke gepackt wurde. Der Hund steht mit traurigem Blick daneben. Die Umstände in der Familie hätten sich dermaßen verändert, dass sie sich nicht mehr um Wall-E kümmern konnten. Der Besitzer selbst wäre untröstlich gewesen und hätte geweint, als er und Wall-E im Tierheim waren, schreibt MCACC unter dem Bild.

Wall-E selbst zeigte sich in den Wochen danach deprimiert und traurig. Vom zuvor noch glücklichen Hund war keine Spur mehr. Auch potentielle Adoptierende, die an seinem Käfig vorbeigingen, konnten ihm keine Freude zurückbringen und suchten sich ein anderes Tier aus.

Aufgeben wollten die Betreiber des Heims das sechs Jahre alte Tier aber nicht. Und so postete MCACC das traurige Bild auf Facebook und erzählten die Geschichte des einst so fröhlichen Hundes. Die Resonanz war riesig, das Foto wurde innerhalb kürzester Zeit mehr als 27.000 mal geteilt. "Wir wussten, dass dieses Bild herzzerreißend sein würde und viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde. Aber wir hatten keine Ahnung, dass es so in die Luft gehen würde", sagte Mitarbeiter Jordan Bader dem Portal "The Dodo". Die Leute teilten das Bild nicht nur, sondern interessierten sich auch für Wall-E.

Zu den Interessierten gehörte auch Lynn Lee. Als sie das Foto sah, wollte sie Wall-E direkt kennenlernen. Sie brachte zum Tierheim ihren eigenen Hund mit, um zu sehen, ob die beiden Tiere sich verstehen würden. Da dies der Fall war, adoptierte Lynn Lee den Hund. Und so konnte bereits einem Tag, nachdem das Foto online gestellt wurde, ein neues Frauchen gefunden werden. "Wall-E wurde adoptiert", postete der Mitarbeiter und stellte dazu ein Bild der neuen Besitzerin und Wall-E, der deutlich glücklicher wirkte. Sein Herz war wieder geflickt.