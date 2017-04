Frankfurt/Main. Der Entenhausener Tüftler Daniel Düsentrieb wird 65 Jahre alt. Er bietet Erfindungen von A wie abnehmbare Wände bis Z wie Zukunftskamera.

Von Andreas Rehnolt, 28.04.2017

Es war im Mai 1952, als Daniel Düsentrieb auf einer Hüpfstelze in die Entenhausener Comicwelt hopste. In der Disney-Geschichte "Gladstone's Terrible Secret" hatte er sich einen Behälter mit Sahne auf den Rücken geschnallt, um die Butterproduktion zu revolutionieren - was nicht funktionierte. Der Egmont-Ehapa-Verlag feiert den 65. Geburtstag des genialen Tüftlers und Erfinders in diesem Mai mit der Edition "Dem Ingeniör ist nichts zu schwör".

Die Liste seiner teils genialen, teils unbeschreiblichen Erfindungen ist lang: Da gab es die schweigende Schallplatte für Musikmuffel, das aufblasbare Haus, die wannenlose Badewanne, die denkende Angelrute, das Schwarzlicht, das helle Räume dunkel machen soll, oder auch den Regenbogenspanner zur spektakulären Inszenierung von Naturschönheit.

Beim Übersetzen half ein echter Ingenieur

Eine besondere Beziehung zum Ingenieurberuf hatte Übersetzerin Erika Fuchs (1906-2005), die fünf Jahrzehnte lang die Geschichten aus Entenhausen ins Deutsche übersetzt hat: Ihr Mann Günter Fuchs war Fabrikant, Ingenieur und Erfinder. An der Münchner Universität unterrichtete er "Technische Morphologie".

"Wenn es um technische Dinge in den Comic-Geschichten ging, befragte Erika Fuchs ihren Mann. Was der real und vernünftig machte, verwurstelte sie in den Düsentrieb-Geschichten so, dass es ein bisschen verrückt wurde", erzählt Alexandra Hentschel vom Erika-Fuchs-Museum im oberfränkischen Schwarzenbach an der Saale. In dem 2015 eröffneten Museum wird natürlich auch an den umtriebigen Düsentrieb erinnert. Unsterblich der Erika-Fuchs-Satz: "Dem Ingeniör ist nichts zu schwör", der zum geflügelten Wort für alle Technik-Experten wurde. Erfunden hat ihn die langjährige Chefredakteurin der Micky-Maus-Hefte allerdings nicht selbst - er stammt aus dem "Ingenieurlied" des Schriftstellers und Ingenieurs Heinrich Seidel (1842-1906).

"Tüftler und Denkkanone - Erfindungen aller Art" steht schlicht und zugleich vielversprechend auf Düsentriebs Türschild am Entenhausener Labor. Der schlaue Hühnervogel mit dem kleinen gelben Hütchen ist hochgeschossen, schlank und stets ordentlich mit Hemd und schwarzer Weste gekleidet. Er gibt den Erfinder, dem kein Projekt zu groß und keine Herausforderung zu klein ist. Eigentlich wollte sein geistiger Vater, Disney-Zeichner Carl Barks (1901-2000), ihn nur ab und zu einsetzen. Aber schon bald war Düsentrieb aus der Welt der Entenhausener nicht mehr wegzudenken - ebenso wenig wie sein winziger Mitarbeiter "Helferlein", dessen Kopf aus einer stets gelb leuchtenden Glühbirne besteht.

Im Original heißt er Gyro Gearloose

Allen Geistesblitzen zum Trotz: Düsentrieb, im amerikanischen Original Gyro Gearloose, hat erhebliche finanzielle Probleme. "Ich war leider nie ein besonders guter Geschäftsmann", sagt er über sich selbst. Manchmal verramscht er seine Erfindungen aus einem Handkarren heraus für ein paar Taler. Sein wichtigster Auftraggeber ist der reiche Geizkragen Dagobert Duck, für den er immer mal wieder geniale Abwehrsysteme für dessen legendären Geldspeicher fertigt.

Das Düsentrieb-Lexikon der "Barks-Library" enthält weit über 180 Einträge von A wie abnehmbare Wände bis Z wie Zukunftskamera. Im Labor des Ingenieurs in Entenhausen wie im Museum in Schwarzenbach stapeln sich in Kisten, an Wänden und in Winkeln zahlreiche Erfindungen, die unter dem Stichwort "Vergessbares" abgelegt sind.

Düsentrieb war nach Angaben von Christian Fränzel vom Berliner Egmont-Ehapa-Verlag eine Lieblingsfigur von Barks, "der sich selbst für einen geborenen Tüftler" gehalten habe. Es wäre "schier unmöglich, all die zahllosen Erfindungen zum Patent anzumelden, die mir mal im Kopf herumgekreist sind", soll der Zeichner laut Fränzel mal gesagt haben.

Seit einigen Jahren gibt es sogar einen Technikwettbewerb für Hamburger Schulen, der nach Daniel Düsentrieb benannt ist und vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) mitfinanziert wird. Aktuelle Aufgabe: ein Schiff aus 5000 Zahnstochern bauen. (epd)