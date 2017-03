Heirat im Alten Rathaus

Der Entertainer hat nun auch eine Wohnung in Bonn.

30.03.2017 Bonn. Bereits im Dezember hat der Entertainer Hape Kerkeling im Alten Rathaus geheiratet. Nun richtet er sich wohl auch darauf ein, hier zu leben.

Der Entertainer, Schauspieler und Bestsellerautor Hape Kerkeling (52) hat nun doch den Bund fürs Leben geschlossen: Und zwar im Alten Rathaus in Bonn, wie der General-Anzeiger erfuhr.

Die Zeremonie fand bereits am 10. Dezember statt. Ehepartner ist der Lebensgefährte Kerkelings (45), mit dem er laut Magazin „Bunte“ seit 2010 liiert ist. Nach der Trauung ging's mit den Gästen nach GA-Informationen in das Restaurant „Remise“.

Presseberichten zufolge galt Kerkeling bisher als ausgesprochener Hochzeitsmuffel. Über seinen Ehemann schreibt er übrigens in seiner Autobiografie „Der Junge muss an die frische Luft“. Eine Wohnung soll er sich in Bonn bereits eingerichtet haben, wie der GA erfuhr. (ga)