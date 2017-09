Hans Klok bringt Pamela Anderson mit nach Köln

13.09.2017 Köln. Blonder Besuch im Rheinland: Magier Hans Klok (48) und Ex-"Baywatch"-Nixe Pamela Anderson (50) haben in Köln die Werbetrommel für die neue Show des Niederländers gerührt. Die beiden Stars kennen sich schon länger - Anderson trat als Kloks Assistentin bei dessen Shows in Las Vegas auf. Bei dem Termin für Fotografen am Mittwoch in Köln präsentierte sich die Schauspielerin im dicken Mantel - Klok trug wie gewohnt das Hemd bis nah an den Bauchnabel geöffnet. In Deutschland geht der "schnellste Magier der Welt" vom 26. Dezember an wieder auf Tour. Erster Stopp: Düsseldorf.