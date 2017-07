Handy am Steuer, Joint geraucht, keinen Führerschein

05.07.2017 Duisburg. Weil er am Steuer mit seinem Handy telefonierte, hatte die Polizei in Duisburg einen Autofahrer angehalten. Bei der Überprüfung des 32-Jährigen stellte sich heraus, dass dies nicht der einzige Verkehrsverstoß war, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann besitzt keinen Führerschein, sein Wagen war nicht zugelassen und hatte keine gültigen Kennzeichen. Aber auch das war noch nicht alles. Der Polizeicomputer spuckte einen Haftbefehl gegen den Mann aus; eine Blutprobe ergab, dass er einen Joint geraucht hatte. Immerhin konnte der 32-Jährige durch die Zahlung von 600 Euro abwenden, wegen des Haftbefehls hinter Gitter zu müssen.