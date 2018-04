Handwerker läuft gegen Terrassentür und verletzt sich schwer

12.04.2018 Paderborn. Ein 44-jähriger Installateur hat bei einem Arbeitsunfall in Paderborn schwere Schnittverletzungen erlitten. Er wollte am Mittwoch durch eine Terrassentür ein Haus betreten und übersah, dass die Glastüre geschlossen war. Bei seinem Zusammenstoß mit der Terrassentüre zerbrach die Scheibe. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verursachten die Glasscherben schwere Schnittwunden am Kopf und an den Armen des Handwerkers. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Schwerverletzte in ein Krankenhaus in Gütersloh geflogen.