Halterner Gymnasium gedenkt der Opfer des Flugzeug-Absturzes

09.04.2018 Haltern. Beim Absturz des Germanwings-Flugzeugs vor drei Jahren starben auch 16 Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrerinnen aus Haltern. Sie waren nach einem Schüleraustausch auf dem Rückflug von Barcelona nach Düsseldorf. Das Joseph-König-Gymnasium gedachte ihrer in einer Feier.

Schüler und Lehrer des Joseph-König-Gymnasiums in Haltern haben am Montag der 18 Schulangehörigen gedacht, die vor drei Jahren beim Absturz der Germanwings-Maschine ums Leben kamen. Das Flugzeug war am 24. März 2015 mit 150 Menschen an Bord in den französischen Alpen an einem Berg zerschellt. Niemand überlebte. Unter den Toten waren auch 16 Schüler und Schülerinnen sowie zwei Lehrerinnen des Halterner Gymnasiums. An der Gedenkfeier nahmen auch mehrere Angehörige sowie Bewohner Halterns teil. Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hielt eine Ansprache.

Weil der eigentliche Jahrestag in den nordrhein-westfälischen Osterferien lag, war die Feier auf den ersten Schultag nach den Ferien verlegt worden. Sie fand vor der Gedenkstätte auf dem Schulhof statt. Während der Feier ließen Schüler gasgefüllte Erinnerungskarten in den Himmel steigen. (dpa)