Akkus selbst entzündet

31.07.2019 Willich. In E-Scootern stecken Lithium-Ionen-Akkus, die ohne Anzeichen von Fremdeinwirkung für einen Hallenbrand bei Düsseldorf gesorgt haben. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits voll in Flammen.

Anscheinend wegen einer Selbstentzündung der Akkus ist im niederrheinischen Willich eine Lagerhalle mit 100 E-Scootern abgebrannt. Das hat die Polizei am Mittwoch in Viersen mitgeteilt. Die Brandermittler fanden keine Hinweise auf eine Straftat und gehen von einer Selbstentzündung der Lithium-Ionen-Batterien aus. Die Halle konnte wegen Einsturzgefahr zunächst nicht betreten werden. Sie stand bereits voll in Flammen, als die Feuerwehr eintraf. 70 Rettungskräfte waren an dem Einsatz beteiligt. Eine Schadenshöhe wurde nicht genannt. (dpa)