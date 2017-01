22.01.2017 Bonn. Die erste Woche ist absolviert, auf einen Skandal hat der Zuschauer bislang vergeblich gewartet. Es sind viel mehr die verbalen Ergüsse der Protagonisten, die das Dschungelcamp unterhaltsam machen.

Krabbelnde Tierchen, schlecht gelaunte und hungernde C-Prominente, dafür aber viel nackte Haut - zugegeben, das Dschungelcamp hat in diesem Jahr nicht viel Neues zu bieten. Alles schon da gewesen. Das stimmt! Und auch die Kritik über das Niveau der Sendung ist sicherlich nicht unberechtigt. Und doch: Auch in dieser Staffel hat das RTL-Format wieder einen sehr positiven Aspekt: Es unterhält. Nicht mehr und nicht weniger. Ob man es nun mag oder nicht. Die vermeintlichen Stars sind allesamt freiwillig im Dschungel und kassieren dafür noch ein fürstliches Honorar. Nein, tauschen will man nicht. Muss man aber auch nicht.

Sicher hat die Zusammenstellung der Gruppe mehr versprochen, doch jetzt nach der ersten Woche bahnen sich die ersten Intrigen an. Das Dschungelcamp nimmt Fahrt auf. Florian Wess versucht zum Beispiel, Sarah Joelle in die Pfanne zu hauen. "Sie hat eine künstliche Mimik", sagt Wess und scheitert kläglich daran, seine Gesichtszüge in irgendeiner Form zu verändern. Er warnt die Teamkameraden, dass Joelle jemanden ansprechen würde. Oh nein! Das darf nicht wahr sein. Und: "Wir tragen alle unsere Uniformen, nur Sarah nicht!" Recht hat er. Das liegt aber einzig daran, dass Sarah grundsätzlich eigentlich eher nichts trägt. Was den gemeinen RTL-Zuschauer jetzt aber auch nicht wirklich auf Touren bringt. Schließlich hat er Sarahs nackte Haut schon bei "Adam sucht Eva" aufgezwungen bekommen. Der Zuschauer hat aber auch noch Glück. Denn: "Mit den richtigen High Heels und nem Tanga" geht Sarah so richtig ab. Zum Glück hat Micaela ihr nur den Glücksbody rausgelegt.

Immerhin ein wenig action. Denn einige der Stars bleiben doch weit hinter den Erwartungen zurück. Enttäuschend ist da zum Beispiel der Auftritt von Mallorca-Jens. Der gelernte Finanzwirt hat angekündigt, seine Hater von sich zu überzeugen. Lieber Malle-Jens, das wird dir mit rumliegen und Hanka anmoppern nicht gelingen. Auch Thomas Häßler ist noch nicht wirklich in Erscheinung getreten. Der ehemalige Profi des 1. FC Köln fiel bislang durch nicht auffallen auf. Klingt komisch - ist aber so. Nicole Mieth hat es dagegen zum Ende der Woche geschafft, einen kleinen Eindruck zu hinterlassen. Mit einer gelungenen Dschungelprüfung und einem kurzen Blankziehen unter der Dusche. Natürlich ganz aus Versehen.

Auch Marc Terenzi ist die große Präsenz noch nicht gelungen. Dabei hat er doch vollmundig eine Nacktmassage versprochen. Gab es nicht. Aber eine Nackenmassage für Kader. Gut, da hat keiner was von. Und doch, der US-Amerikaner avanciert immer mehr zum Geheimfavoriten. Er ist lustig, freundlich, ja geradezu sympathisch. Beste Voraussetzungen für die Krone. Ach ja, er will ein Buch schreiben. Wenn er 40 ist. Ausnahmsweise muss man Kader Loth da mal recht geben. "Was? Wer soll das denn lesen?"

Kandidatencheck Foto: RTL/Ruprecht Stempell Jens Büchner - ** Pleite, aber sexy? Weder noch. Die Gage ist recht ordentlich und wirklich sexy hat sich der Mallorca-Barde bislang auch noch nicht gezeigt. Überhaupt ist vom Malle-Jens bislang nicht viel zu sehen. In der Auftaktfolge hat er sich bei der Dschungelprüfung wacker geschlagen. Dann ist es still geworden um Büchner. Eigentlich hatte er angekündigt, sich mal so zu zeigen, wir er ist. Er wollte es seinen Hatern mal so richtig zeigen. Hmmm. Ob dazu die zwei Verbal-Attacken gegen Hanka reichen, ist eher fraglich. Mallorca-Jens wird sich steigern müssen, soll das Dschungelabenteuer nicht frühzeitig beendet sein. Unsere Prognose: Nach dem bisherigen unspektakulären Auftritt wird es schwer mit dem Finale.

Foto: RTL/Ruprecht Stempell Alexander Keen - ** Alexander Keene-Ahnung-wer-das-ist wurde berühmt als... tja... wurde nicht berühmt - will aber so schrecklich gerne berühmt sein. "Honey" glaubt, dass er "da draußen" alle polarisiert und dass ihn - und nur ihn - die Leute unbedingt in den Prüfungen sehen wollen. Stimmt nicht! Seine Lass-Sarah-mal-machen-weil-ich-so-schrecklich-krank-bin-Aktion wird ihm nicht sonderlich viele Freunde verschafft haben. Doch um ihn muss man sich keine Sorgen machen. Er wird vermutlich weitere Auftritte in sensationellen Formaten wie "Die große Brennball-Weltmeisterschaft" haben und da vermutlich behaupten, er habe die Quote des Dschungelcamps gerettet! Hat durch sein Verhalten schon viel eingebüßt. Prognose: Finale? Eher nicht!

Foto: RTL/Ruprecht Stempell Thomas Häßler - ** Welt- und Europameister, Werbefigur, FC-Profi - Thomas Häßler reiht sich in die Liste der Kandidaten ein, bei denen sich der gemeine Zuschauer fragt: "Warum?", "WARUM ICKE?". Nach den ersten Folgen fragt man sich eher. "Häßler? Macht der überhaupt mit?" Ja, macht er. Ist aber unscheinbar. Zu viel mehr als zu einem "Laber der doch kein Schnitzel an die Backe" hat es noch nicht gereicht. Tritt eigentlich nicht in Erscheinung. Kann aber auf eine große Fan-Base zurückgreifen. Prognose: Galt als einer der Geheimfavoriten. Jetzt nicht mehr. Ohne Steigerung kommt das frühe Aus!

Foto: RTL/Ruprecht Stempell Gina-Lisa Lohfink - ** Lohfink gehört zur Dschungel-Gattung "Endlich mal zeigen, wie ich wirklich bin!" Oha. Langweilig? Sie geht in den Dschungel, um allen zu zeigen, dass sie so unspektakulär ist. Selbst ihre Geständnisse sind so uninteressant, dass Kader Loth ihr erklärt, wie sie damit umzugehen hat. Läuft da mit "Honey" nicht noch irgendwas an, kann es schnell sehr schnell vorbei sein mit "Zack die Bohne!". Prognose: Es droht das frühe aus!

Foto: RTL/Ruprecht Stempell Kader Loth - *** Schon vor dem Camp hat Kader Loth einen folgenschweren Fehler begangen. In einem Interview gab sie an, für kein Geld der Welt lebende Tiere essen zu wollen. Fehler! Ganz großer Fehler. Nach Auftritten in "Die Alm", "Die Burg" oder "Big Brother" sollte Loth doch eigentlich besser wissen, wie die Trash-TV-Zuschauer ticken. Da kann man nur schon mal sagen: Guten Appetit! Aber sie macht sich in den Prüfungen. Und durch ihre wunderbare Grammatik sowie die Fragestunden à la Sesamstraße kann sie es bis ins Finale schaffen. Prognose: Loth wird die ersten Runden locker überstehen. Das Finale ist möglich.

Foto: RTL/Ruprecht Stempell Nicole Mieth - * Wer? Nicole Mieth! Wer? Eine deutsche Schauspielerin. Laut Wikipedia hat sie in 13 Serien mitgespielt. 13! Ob sie im Dschungel mitspielt, ist nicht ganz klar. Sie sitzt morgens mit am Lagerfeuer. Eine Dschungelprüfung hat sie mit Bravour gemeistert. Ein wenig Haut hat man auch schon gesehen. Das wird aber nicht reichen! Top-Kandidat für das frühe Aus! Prognose: Schon heute droht das Aus!

Foto: RTL/Ruprecht Stempell Hanka Rackwitz - *** Zwölf Betten, ein kuscheliger Freiluft-Kamin, Dusche-Bad und mit viel Phantasie auch eine Küche - eine Immobilienexpertin wie Hanka Rackwitz sollte sich bei diesen Aussichten pudelwohl fühlen - wäre da nicht dieser Wasch- und Kontrollzwang sowie die Angst vor Keimen. Ihre nervige Art ist jedoch so liebenswert, dass man neben allem Mitleid Sympathien für sie entwickelt. Dazu hat sie keine Probleme bei Dschungelprüfungen. Sollte sie keine Blasenentzündung erleiden hat sie das Zeug zur Dschungelkönigin. Prognose: Trotz aller Macken durchaus die Chance auf den Sieg!

Foto: RTL/Ruprecht Stempell Marc Terenzi - *** Auch Marc Terenzi ist bislang nicht wirklich aufgefallen. Und doch: Wenn er zu sehen war, wirkte er authentisch und nett. In den kommenden Tagen wird er sicherlich die Chance haben, sich in Prüfungen zu beweisen. Dann ist für ihn alles möglich. Prognose: Terenzi wird es weit schaffen. Alles kann, nichts muss!

Foto: RTL/Ruprecht Stempell Florian Wess - * Noch so ein "Star", bei dem Professor Google erst einmal die Wissenslücke auffüllen muss. Bislang gibt es wenig zu sehen. Selbst das Zicken-Battle mit Alexander Keen-Sport-bei-Husten entpuppte sich als Kuschelkurs. Mal sehen, was die Intrige mit Sarah Joelle so bringt. Sonst ist er ganz schnell weg. Prognose: Frühes Aus - ganz früh!

Überhaupt sind es die verbalen Ergüsse der Almkönigin, die die Sendung im Moment so unterhaltsam machen. Eine kleine Kostprobe? "Du guckst auf deinen Kot drauf, wenn du auf der Toilette warst? Ich guck nie drauf. Ist doch Scheiße. Ihr beobachtet ständig eure Kots?" oder "Jetzt weiß ich, warum Menschen, die im Busch leben, irgendwann andere Menschen essen. Ihr solltet Messer und Gabeln verstecken. Ich kann für nichts garantieren." Aus einem uns nicht erfindlichen Grund müssen wir bei Loth immer an eine "Hallo-Spencer"-Figur denken.

Neben ihr gehört Hanka Rackwitz die bislang größte Aufmerksamkeit. "In der Geschichte des deutschen Dschungelcamps bin ich wahrscheinlich die Verrückteste, aber die diagnostiziert Verrückteste", sagt sie. Ja. Zweifelsohne. Sie ist so verrückt, dass man sich wirklich Sorgen um Hanka machen soll. Zwischen lustig hopsendem Rumpelstilzchen, Toilettenproblemen und Panik pur, ist bei Hanka alles möglich. Immer wieder hat man den Wunsch, für sie den Spruch zu rufen: "Du bist kein Star, aber hol sie doch bitte trotzdem endlich jemand da raus!". Sie verblüfft mit einem seltsamen Geständnis aus der Vergangenheit: "Mir sind drei kleine, bunte Igel gefolgt. Die saßen an meinem Bett und haben mir gewunken!" und "Ich habe durch das Ecstasy die Hälfte meiner Allgemeinbildung verloren." Das ist erstaunlich, denn damit glänzte sie tatsächlich in der Prüfung.

Zum Glück gibt es einen Psychologen im Camp. Zumindest hält sich Markus Majowski dafür. "Ich habe ein Psychologen-Gesicht", erklärt er, wenn er nicht gerade Donald Duck oder einen Hahn imitiert oder sich für einen Delfin hält. Sein Gesicht funktioniert so gut, dass er seinen "Patienten" noch nicht einmal Fragen stellen muss, fragt dann aber Hanka aus. Immerhin mit der passenden ausführlichen Antwort: "Donnerwetter!" Aber: "Das Bewusstsein scheint schier zu explodieren. Einfach ausgedrückt: Ich werde normaler." Äh, nein. Eigentlich nicht. Wobei der Begriff "normal" durchaus relativ ist.

Fast schon normal gibt sich Gina-Lisa. Die ehemalige GNTM-Teilnehmerin ist erstaunlich ruhig und nicht so freizügig, wie vielleicht von vielen erhofft. Im Gegenteil: Selbst die von RTL angekündigten Geständnisse entpuppen sich als ermüdende Gute-Nacht-Geschichte. Nur Honey zaubert ihr ein Lächeln ins Gesicht oder eine Gänsehaut auf den Arm. Total beeindruckt ist sie von Alexander Keen-er-rettet-die-Quoten-so-wie-ich. "du hast fertig studiert? Wahnsinn!" Ja, das ist wirklich wahnsinn. "Damit bist du der einzige echte Bachelor!" "Ich habe zwei Bachelor!" Mag sein, "Honey". Das interessiert nur keinen. Genauso wenig, wie die geretteten Quoten und der Irrglaube, nur ihn wolle man im TV sehen. Immerhin kann er einen sexy Blick auf Zuruf. Es ruft nur niemand.

Auch der erste Rauswurf kommt nicht überraschend. Fräulein Menke hatte einen großen Moment in der Staffel. Als sie zur ersten Prüfung antrat, um diese bereits vor Beginn abzubrechen. Chapeau! (Simon Bartsch)