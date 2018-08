17.08.2018 New York. Familie Bieber überrascht in letzter Zeit mit vielen frohen Botschaften: Nach der Bekanntgabe seiner Verlobung heißt Justin Bieber jetzt seine Halbschwester, die einen nicht ganz alltäglichen Namen trägt, in der Welt willkommen.

Zuwachs im Bieber-Clan: Der kanadische Pop-Sänger Justin Bieber (24) hat eine neue Halbschwester bekommen.

"Lernt den neuesten Bieber kennen, meine kleine Schwester Bay Bieber", schrieb der Musiker am Donnerstag bei Instagram und veröffentlichte dazu ein Foto des Babys. Auch Vater Jeremy Bieber präsentierte sein neues Kind per Twitter.

Justin Bieber ist das einzige Kind von Jeremy Bieber und dessen früherer Partnerin Pattie Mallette. Über Vater Jeremy Bieber hat der Popstar, der sich vor einigen Wochen mit dem US-Model Hailey Baldwin verlobt hatte, schon zwei weitere Halbgeschwister. (dpa)