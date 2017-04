Verletztes Raubtier in Florida

Jupiter (Florida). Mit Haien verbinden viele Menschen Angstgefühle, und auch ein Taucher im US-amerikanischen Florida dürfte sich gefürchtet haben, als ihn ein Hai anstupste. Doch es kam anders.

13.04.2017

Bei einem Tauchgang vor der Küste der Stadt Jupiter in Florida dürfte ein Taucher einen ziemlichen Schrecken bekommen haben. Ein Zitronenhai stupste ihn immer wieder an - eigentlich ein Zeichen für einen Angriff. Doch der Hai griff nicht an und so beschloss der Taucher mutig, sich das Tier einmal genauer anzusehen.

In der Tat: Der Hai wollte nicht angreifen, er brauchte Hilfe. Im Bauch des Hais steckte ein Angelhaken, den der Taucher sogleich herauszog. Mit einem weiteren Anstupser bedankte sich der Hai, ehe er seiner Wege schwam.