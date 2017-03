Hagener Schule bleibt wegen Sicherheitsbedenken geschlossen

27.03.2017 Hagen. Wegen einer schriftlichen Drohung bleibt das 1000 Schüler große Fichte-Gymnasium in Hagen am Montag geschlossen. Eine akute Gefahrenlage gebe es allerdings nicht mehr, sagte ein Polizeisprecher. Vor dem Wochenende sei eine schriftliche Drohung an die Schule adressiert worden. "Die mutmaßlichen Täter konnten bereits identifiziert werden. Ein Verfahren wurde eingeleitet", sagte der Sprecher. "Es findet heute ein Infogespräch unter der Lehrerschaft statt, wie nun weiter vorgegangen werden soll." Die Schule äußerte sich zu dem Vorfall nicht.