Nashorn-Hörner sollten in Thailand geschmuggelt werden.

20.11.2018 Bangkok . Weil sie 21 Nashorn-Hörner geschmuggelt haben, müssen in Thailand drei Menschen für jeweils vier Jahre ins Gefängnis. Die Hörner der bedrohten Art gelten in Asien als Luxusgüter.

Ein Gericht in Thailand hat drei Personen wegen Schmuggels von 21 Nashorn-Hörnern zu jeweils vier Jahren Haft verurteilt. Die Hörner mit einem Schwarzmarktwert von umgerechnet 1,3 Millionen Euro wogen fast 50 Kilogramm und wurden im März vergangenen Jahres bei einer Zufallskontrolle auf dem Flughafen von Bangkok gefunden. Sie waren in Gepäckstücken versteckt, die aus der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba kamen.

Bei den Verurteilten handelt es sich um zwei Frauen, die das Gepäck abholen wollten und bei dessen Durchsuchung flüchteten, sowie einen Staatsanwalt. Er versuchte, die Sicherheitskräfte am Flughafen von der Durchsuchung abzuhalten. Laut Gericht bot er den Beamten unter anderem Bestechungsgeld an.

Für Hörner, Blut, Haut und Urin von Nashörnern besteht in Asien eine hohe Nachfrage, sie werden in der traditionellen chinesischen Medizin genutzt. Besonders in Vietnam ist die Nachfrage nach solchen Produkten hoch, dort gelten sie laut der Organisation Traffic als Luxusgüter. Traffic beobachtet den Handel mit Wildtieren. Nashorn-Populationen gelten als stark bedroht. (ap)