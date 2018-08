Polizei bittet um Vorsicht

In einem Park in Koblenz sind solche mit Nägeln gespickte Hackbällchen ausgelegt worden.

05.08.2018 Koblenz. Beim Spazierengehen in einem Park in Koblenz hat ein Hund ein Hackbällchen ins Maul genommen. Die Halterin entdeckte mehrere Nägel darin - und fand auf der Wiese noch weitere präparierte Fleischbällchen.

Mit Nägeln gespickte Hackbällchen sind am Sonntag in Koblenz ausgelegt worden. Eine Spaziergängerin auf der Horchheimer Höhe habe ihrem Mischlingshund ein solches Hackbällchen rechtzeitig aus dem Maul nehmen können, teilte die Polizei am Abend mit. Darin hätten sich mehrere kleine Nägel befunden.

Die Frau suchte daraufhin die Wiese ab und fand weitere Köder. Wer sie ausgelegt hat, war zunächst unklar. Die Polizei rief Hunde- und Katzenhalter auf, auf ihre Tiere besonders zu achten. (dpa)