Tierische Kleider, Jacken und Pullover

Bonn. Was ziehe ich meinem Hund denn heute an? Diese Frage ist für manche Besitzer der beliebten Vierbeiner mittlerweile Alltag. Das schwedische Modehaus H&M will diesen Menschen nun unter die Arme greifen - mit einer neuen Hunde-Kollektion.

Von Dierk Himstedt, 08.11.2018

Ein gestricktes Kleid, die wattierte Jacke oder doch der gemusterte Pullover - vielleicht sogar das Weihnachtsmannkostüm? Diese Auswahl und einiges mehr bietet das schwedische Modehaus H&M nun seinen Kunden in ausgewählten Filialen und online an.

Die Hunde-Klamotten sind Teil der neuen Zusammenarbeit mit dem italienischen Modeunternehmen Moschino. Der Designer ist Jeremy Scott und die neue Kollektion trägt den Namen "Moschino [tv] H&M".

Die Preise für das "Hunde-Hoodie" oder das wattierte Vierbeiner-Mäntelchen sind nicht gerade billig und liegen bei beiden Stücken bei rund 80 Euro. Selbst das Halsband mit Hundeleine inklusive Moschino-Logo hat Jeremy Scott für die modebewussten Hundebesitzer designt - ebenfalls zu einem stolzen Preis: Rund 100 Euro muss man dafür berappen. Allerdings gibt es auch deutlich günstigere Angebote für Hundepullover oder -westen, die zwischen 10 und 18 Euro liegen.