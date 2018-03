Absturzgefahr durch Erosion

An der Küste Englands macht die winterliche Kälte den Menschen zu Schaffen.

18.03.2018 Hemsby. Die winterliche Kältewelle setzt auch den Bewohnern an der Küste im Osten Englands zu. Dort mussten mehrere Häuser evakuiert werden. Sie drohten ins Meer zu stürzen, nachdem die Kälte die Steilküste zum Bröckeln gebracht hatte.

Nach einem Wintereinbruch sind mehrere Häuser an einer Steilküste im britischen Hemsby wegen Absturzgefahr evakuiert worden. Die etwa zehn Gebäude drohten nach Angaben der Polizei ins Meer zu stürzen. Schnee, Eis und starker Wind beschleunigen die Erosion an der ostenglischen Nordseeküste erheblich.

Bereits im Dezember 2013 waren fünf Bungalows in dem Ort in der Grafschaft Norfolk im Meer verschwunden, andere wurden beschädigt. Ursprünglich standen die Gebäude weiter von der Küste entfernt.

„Vor fünf Stunden hatte ich noch neun Meter Garten - jetzt ist er weg“, sagte ein Anwohner nach der Evakuierung britischen Medien. Vor zwei Jahren habe sein Haus sogar noch 90 Meter von der Küste entfernt gestanden. „Ich hoffe auf ein Wunder.“

Die Kältewelle, die die Briten scherzhaft „Mini-Bestie aus dem Osten“ („mini beast from the east“) nennen, setzt auch dem Verkehr im Land erheblich zu. Hunderte Flüge und Züge fielen am Wochenende aus; es kam zu zahlreichen Unfällen. (dpa)