Oscar-Preisträgerin im Glück

01.10.2018 New York. Die US-Schauspielerin hat noch einmal Ja gesagt. Sie ist die Ehe mit dem Drehbuchautor und Produzenten Brad Falchuk eingegangen. Nun zeigt sie den neuen Ring an ihrem Finger.

Die US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow (46, "Shakespeare in Love") lässt die Welt an ihrem Glück teilhaben. Die Oscar-Preisträgerin postete am Sonntag (Ortszeit) auf ihrem Instagram-Account stolz ein erstes Foto ihres Eherings.

Zu sehen sind die Hände der Hollywood-Schauspielerin und ihres Ehemanns Brad Falchuk (47, "Glee") - geziert von zwei zarten Schmuckstücken aus Gold.

Paltrow und Falchuk hatten laut US-Medienberichten am Samstag im kleinen Kreis auf dem Anwesen der Braut im Luxus-Ferienhausgebiet Hamptons nahe New York geheiratet. Der Nachrichtensender "E! News" und das Magazin "People" berichteten, unter den Gästen seien die Schauspielerin Cameron Diaz und Paltrows Pate, der Star-Regisseur Steven Spielberg, gewesen.

Paltrow war in erster Ehe mit dem Coldplay-Sänger Chris Martin verheiratet. (dpa)