Alles freundschaftlich

10.01.2019 Los Angeles. 2014 gab es die einvernehmlichen Trennung von Chris Martin. Nun verbringt Gwyneth Paltrow «sehr modernen Flitterwochen» mit ihrem neuen Mann und ihrem Ex.

US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow (46, «Iron Man») hat die Flitterwochen nach ihrer zweiten Heirat in großer Runde verbracht - auch Ex-Mann Chris Martin war dabei.

Über ihre «sehr modernen Flitterwochen» auf den Malediven ließ sich Paltrow am Mittwoch in der US-Talkshow «Live with Kelly and Ryan» aus. «Über Weihnachten hatten wir große Familienflitterwochen», erzählte der Hollywood-Star strahlend. Ihr neuer Mann Brad Falchuk und dessen Kinder seien ebenso dabei gewesen wie ihre eigenen Kinder, ihr Ex und enge Freunde.

Die Beziehung mit Coldplay-Sänger Chris Martin endete 2014, 2016 wurden sie geschieden. Die Eltern der Kinder Moses und Apple blieben sich aber laut eigenen Aussagen freundschaftlich verbunden. Im vorigen September heiratete Paltrow den Drehbuchautor und Produzenten Falchuk (47, «Glee»). Er hat ebenfalls zwei Kinder aus seiner ersten Ehe mit der Produzentin Suzanne Bukinik. (dpa)