Patchworkfamilie

Gwyneth Paltrow ist mit ihrem Ex auf gutem Fuße.

20.12.2018 New York. Fünf Geschenkestrümpfe vor dem Kamin: Gwyneth Paltrow deutet auf Instagram ein gemeinsames Weihnachten mit ihrem Exmann an.

US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow (46, "Iron Man") sorgt mit einem Instagram-Eintrag für Weihnachts-Spekulationen. Sie postete ein Bild von sich vor einem Kamin, an dem nach amerikanischem Brauch fünf Strümpfe als Vorbereitung für den Weihnachtsmann-Besuch hängen.

Zwei tragen die Namen ihrer Kinder Moses und Apple. Die anderen drei sind beschriftet mit Gwyneth, Brad (ihr Ehemann), und Chris, was auf ihren Exmann Chris Martin hindeutet. Dazu schreibt sie "Happy holidays everyone" - Fröhliche Feiertage allen!" und fordert die Fans auf, noch schnell ihren Online-Geschenkeshop zu besuchen, in dem sie unter anderem Lippenstifte und Badeseife verkauft.

Die Beziehung mit Coldplay-Sänger Chris Martin endete 2016, beide blieben sich aber laut eigenen Aussagen freundschaftlich verbunden. Im September 2018 heiratete Paltrow ihren jetzigen Ehemann, den Drehbuchautor und Produzenten Brad Falchuk (47, "Glee"). Er hat ebenfalls zwei Kinder aus seiner ersten Ehe mit der Produzentin Suzanne Bukinik. (dpa)