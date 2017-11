Gutachter soll tödlichen Unfall in Kieswerk aufklären

Rettungskräfte bei Einsatz nach einem Unglück in einem Kieswerk in Isselburg.

30.11.2017 Isselburg-Anholt. Nach dem tödlichen Arbeitsunfall in einer Kiesgrube im Münsterland soll nun ein Gutachter klären, wie es zu dem Unglück gekommen ist. Die Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft könnten mehrere Tage dauern, teilte die Polizei in Borken am Donnerstagmorgen mit. Der Unfall ereignete sich am Dienstag in Isselburg-Anholt. Ein riesiger Steinhaufen war ins Rutschen geraten und begrub vier Arbeiter unter sich. Zwei von ihnen kamen dabei ums Leben.

Die Leiche eines 42-jährigen Niederländers wurde am Abend des Unglückstags aus der Grube geholt. Die Feuerwehr sprach von komplizierten Bergungsarbeiten, da der Kies immer wieder ins Rutschen geriet. Sie konnten den zweiten Toten, einen 52-Jährigen aus Isselburg, erst am Mittwochabend bergen. Zwei weitere Arbeiter erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. (dpa)