Gutachter krank: Verhandlung im Mordprozess Höxter abgesagt

24.11.2017 Paderborn. Das Landgericht Paderborn hat den nächsten Verhandlungstag im Prozess um die tödlichen Misshandlungen in einem Haus in Höxter abgesagt. Einem Gerichtssprecher zufolge meldete sich der psychiatrische Gutachter Michael Osterheider für Dienstag erneut krank. Damit ist offen, wie das Verfahren weitergeführt wird. Osterheider soll im Auftrag des Gerichts den Angeklagten Wilfried W. beurteilen. Der Gutachter hatte sich in dem Prozess in Widersprüche verwickelt, so dass der Verteidiger des Angeklagten seine Absetzung forderte. Vor einer Entscheidung soll Osterheider sich zu den Vorwürfen äußern.

Wilfried W. und seine Ex-Frau Angelika W. sind wegen Mordes durch Unterlassen angeklagt. Nach vorläufigen Gutachten sind beide Angeklagten schuldfähig. Das Duo sollen über Jahre hinweg mehrere Frauen in das Haus nach Ostwestfalen gelockt und dort schwer misshandelt haben. Zwei Frauen aus Niedersachsen starben infolge der Quälereien. (dpa)