Protest gegen US-Präsidenten

Washington. Vor dem Weißen Haus sorgt aktuell ein skurriler Protest für Aufsehen. Gegenüber des Regierungssitzes von Donald Trump hat sich nämlich eine besondere Version des US-Präsidenten im wahrsten Sinne des Wortes "eingenistet".

Von Jana Henseler, 10.08.2017

Ein übergroßes, aufgeblasenes Gummihuhn mit goldener Haarpracht steht gut sichtbar in der Nähe des Weißen Hauses auf einer großen Wiese. Das Huhn, oder besser gesagt der Hahn, hört auf den Namen "Donny The Chicken" und weist durch Mimik und Gesten eine gewisse Ähnlichkeit mit dem US-Präsidenten auf. Selbst den in Trumps Reden von ihm oft genutzten mahnenden Zeigefinger hat das Gummitier übernommen.

Bereits im April wurde er schon einmal in der US-Hauptstadt aufgestellt. Damals unterstützte die Figur den Protest gegen die nicht veröffentlichte Steuererklärung Trumps. Denn "Donny The Chicken" ist eine Erfindung der Tax-March-Bewegung, deren Hauptziel es ist, mit der Offenlegung der Finanzen des Präsidenten für mehr Transparenz zu sorgen.

„Wir wollen den Präsidenten damit kritisieren und zeigen, dass er ein uneffektives und schwaches Staatsoberhaubt ist“, sagt Protest-Inititator Taran Singh Brar zum britischen Telegraph. Seit einiger Zeit zieht der Gummihahn daher durch verschiedene Orte in den USA und ist immer dort zu finden, wo Trump Veranstaltungen ausrichtet. Die verschiedenen Protestaktionen können die Twitter-User über Donnys eigenen Account verfolgen.

Seine Fans sind begeistert von dem weiß-goldenen Hahn und teilen seine Fotos bei Twitter.

Gotta love #TaxMarchChicken! Massive, inflatable chicken w/orange hair is staring down the White House https://t.co/rP0jFQYfzf via @cbsnews — LindaSeide (@SeasideTV) 9. August 2017