Guido Cantz: Einige Themen sind auf der Bühne tabu

17.02.2017 Köln. Für den Karnevalsredner und Fernsehmoderator Guido Cantz sind einige Themen auf der Bühne tabu.

"Wenn zum Beispiel kürzlich irgendwo ein Unglück war, würde ich keine Witze machen, die Assoziationen zu diesem Thema zulassen. Oder Pietät: Wenn gerade jemand gestorben ist, mache ich keine Witze über ihn", sagte Cantz in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Der 45-Jährige ist seit gut 25 Jahren Redner im Kölner Karneval. "Es gilt immer noch die alte Regel: Aktualität schlägt Pointe. Wenn am Morgen etwas in der Zeitung steht, was einen aufregt, und man das abends einbaut, finden die Leute es gut, dass man seine Hausaufgaben gemacht hat." (dpa)