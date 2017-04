Großvater mit Brecheisen erschlagen: Lebenslange Haft

12.04.2017 Dortmund. Den Mord an seinem Großvater in Hamm muss ein 26-jähriger Mann aus Soest mit lebenslanger Haft büßen. Dieses Urteil hat das Dortmunder Schwurgericht am Mittwoch gefällt. Die Richter sind davon überzeugt, dass der Angeklagte seinen Opa am Rosenmontag 2016 mit eim Brecheisen erschlagen hat. Zuvor soll es oft Spannungen wegen unberechtigter Geldabhebungen vom Konto des pensionierten Lehrers gegeben haben. Die Leiche des Opfers war erst rund eine Woche nach der Bluttat von Nachbarn gefunden worden. Der Angeklagte hatte im Prozess die Schläge gestanden, allerdings hatte er von vorausgegangenen schweren Beleidigungen berichtet.