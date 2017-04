Großvater erschlagen: Gericht will Urteil sprechen

12.04.2017 Dortmund. Es hatte Streit gegeben. Dabei soll ein junger Mann seinen Großvater mit einem Brecheisen erschlagen haben. Jetzt wird das Urteil gegen den Enkel erwartet.

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines pensionierten Lehrers in Hamm will das Dortmunder Schwurgericht am Mittwoch (13 Uhr) das Verfahren abschließen. Vor der Verkündung des Urteils hat der 27 Jahre alte Angeklagte noch das Recht auf das letzte Wort. Der junge Mann soll am Rosenmontag 2016 seinen Opa mit einem Brecheisen erschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft hat für ihn lebenslange Haft wegen Mordes beantragt. Der Angeklagte selbst will während eines Streits von seinem Großvater schwer beleidigt worden sein. Deshalb sei er ausgerastet. Der Verteidiger spricht von einer Affekttat und verminderter Schuldfähigkeit. (dpa)