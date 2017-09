Großkontrollen: Polizei fahndet nach Einbrecherbanden

18.09.2017 Essen. Um den Fahndungsdruck auf Einbrecher und Geldautomatensprenger zu erhöhen hat die nordrhein-westfälische Polizei am Montag eine großflächige Kontrollaktion gestartet. Mehrere hundert Beamte aus Aachen, Borken, Euskirchen, Heinsberg, Kleve, Steinfurt und Viersen seien nahe den Grenzen zu Belgien und den Niederlanden im Einsatz, teilte die federführende Polizei Essen mit. Kontrolliert werde an Bundesstraßen und Autobahnen, die Straftäter häufig zur Anreise und zum Abtransport ihrer Beute nutzten. Zugleich gebe es in den Bereichen Geschwindigkeitskontrollen.

Bereits in der vergangenen Woche waren Hunderte Personen und Fahrzeuge bei Großkontrollen überprüft worden. Dabei stellten die Fahnder mehrfach Waffen und Drogen sicher, sagte ein Sprecher. Es habe zudem viele Anzeigen wegen zu schnellen Fahrens gegeben. (dpa)