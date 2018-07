Kleinkind unter Wasser gedrückt

25.07.2018 Solingen. Mitglieder einer Großfamilie sollen in einem Solinger Freibad Badegäste geschlagen, beleidigt und bespuckt haben. Diese waren zuvor einem Kleinkind zur Hilfe gekommen.

Mitglieder einer Großfamilie sollen in einem Solinger Freibad Badegäste geschlagen, beleidigt und bespuckt haben. Auslöser sei das Verhalten eines Mannes aus der Großfamilie gewesen, der ein weinendes Kleinkind immer wieder unter Wasser gedrückt habe, berichtete die Polizei in Wuppertal am Mittwoch. Als eine 27-jährige Frau ihn aufforderte, dies zu unterlassen, sei sie angegangen, beschimpft und bespuckt worden.

Eine 17-jährige Freibadbesucherin habe das Geschehen mit ihrem Smartphone gefilmt. Als dies von der Großfamilie bemerkt wurde, sei sie mehrfach ins Gesicht geschlagen und an den Haaren zu Boden gezogen worden. Mehrere junge Männer hätten auf sie eingeschlagen. Bevor die Polizei am Tatort erschien, sei der Familienverbund bereits aus dem Freibad verschwunden gewesen. (dpa)