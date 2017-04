Großeltern ziehen Säugling im Kinderwagen hinter Auto her

21.04.2017 Löhne. Mit dem Auto haben zwei Großeltern ihr kleines Enkelkind im Kinderwagen über eine ländliche Straße in Ostwestfalen gezogen. Der 71 Jahre alte Opa saß nach Polizeiangaben von Freitag im geöffneten Kofferraum, um das Gefährt mit dem zwei Monate alten Säugling festzuhalten. Die 63 Jahre alte Oma hatte demnach für die Tour in der Nähe der Stadt Löhne das Steuer übernommen. Warum die Großeltern sich für diese Art der Kinderbetreuung entschieden hatten, blieb unklar. Aufgefallen waren sie am Donnerstagabend einem Polizisten, der den gefährlichen Ausflug dann auch stoppte - was der Säugling wiederum mit lautem Gebrüll quittierte.