Großeinsatz in Essen: Gas strömt in Kanalisation

19.09.2017 Essen. Eine beschädigte Gasleitung hat in Essen einen Großeinsatz mit der Evakuierung von Häusern und Supermärkten ausgelöst. Bei Sondierungsbohrungen im Erdreich hatte ein Baggerfahrer am Dienstagvormittag ein Kunststoffrohr beschädigt, teilte die Feuerwehr mit. Weil daraus Gas in die Kanalisation strömte, mussten im Stadtteil Kupferdreh unter anderem einige Wohnhäuser und zwei Supermärkte geräumt werden. Feuerwehrleute brachten einige Bewohner mit einem Boot in Sicherheit, damit sie nicht an dem Leck vorbei geführt werden mussten. Außerdem wurde die S-Bahn-Strecke der S9 für mehrere Stunden gesperrt. Nach der Reparatur der Leitung sollte die Gasversorgung am späten Nachmittag in dem Bereich wieder aufgenommen werden. Verletzt wurde niemand. 75 Feuerwehrleute waren im Einsatz.