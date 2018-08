Gefälschte Visa für Inder

29.08.2018 Kleve. Mit einem Großaufgebot ist die Bundespolizei am frühen Mittwochmorgen am Niederrhein und im Ruhrgebiet gegen mutmaßliche Schleuser vorgegangen.

350 Einsatzkräfte durchsuchten mehrere Wohnungen, teilten Staatsanwaltschaft und Bundespolizei in Kleve am Niederrhein mit.

Bei Einsätzen in Kleve, Moers, Duisburg, Viersen, Bottrop und Herne wurden sechs geschleuste Männer aus Indien festgenommen werden. Sie sollten am Mittwoch einem Richter vorgeführt werden. Außerdem wurde ein 21-jähriger indischer Staatsangehöriger festgenommen. Er soll unter anderem einreisewilligen Landsleuten gefälschte griechische Visa besorgt haben, um die Einreise in das Schengen-Gebiet zu ermöglichen. (dpa)