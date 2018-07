Eingeschlossenes Fußballteam

Die in der Höhle eingeschlossenen Jungen haben einen Brief an ihre Familien geschrieben.

08.07.2018 Chiang Rai. In der thailändischen Höhle überschlagen sich die Ereignisse: Die ersten sechs Jugendlichen sind gerettet. Damit läuft die Rettungsaktion weitaus schneller als zunächst angenommen.

Sechs der thailändischen Jugend-Fußballer sind nach wochenlanger Höhlen-Gefangenschaft gerettet. Spezialtaucher holten die ersten der dreizehn Mitglieder einer Jungen-Fußballmannschaft am Sonntagabend (Ortszeit) ins Freie.

Das teilten die Thai Navy Seals und thailändische Behörden mit. Die übrigen sieben Mitglieder der Jugend-Fußballmannschaft sollen am Montag (Ortszeit) aus der Höhle befreit werden, erklärte das Amt für Katastrophenschutz.

Mehrere befreite Jungen wurden sofort ins nächstgelegene Krankenhaus geflogen, wie die thailändische Zeitung "Bangkok Post" berichtete. Provinz-Gouverneur Narongsak Osotthanakorn kündigte eine Pressekonferenz an.

Rettungsaktion für Jugendliche in thailändischer Höhle Foto: Royal Thai Navy/dpa Mitglieder des thailändischen Rettungsteams bereiten sich final auf die Rettungsaktion vor.

Foto: Chile Government/Archiv Chilenische Bergarbeiter mussten 2010 69 Tage lang in einem Schutzraum in 700 Metern Tiefe ausharren.

Foto: Royal Thai Navy Thailändische Soldaten saugen mithilfe von Schläuchen Wasser aus der Höhle, in der seit dem 23. Juni zwölf Jugendliche und ihr Betreuer eingeschlossen sind. Bei den Rettungsbemühungen wird allmählich die Zeit knapp; neuer Regen erschwert die Mission.

Foto: Royal Thai Navy Facebook Page/AP Die in der Höhle eingeschlossenen Jungen haben einen Brief an ihre Familien geschrieben.

Foto: Sakchai Lalit/AP Ein Rettungstaucher hängt seine Ausrüstung nahe der Höhle auf.

Foto: Hathai Techakitteranun Kostenlose Massagen und Haarschnitte werden vor der Höhle für die Rettungsteams und Journalisten angeboten.

Foto: Sakchai Lalit/AP Familienangehörige bangen vor der Höhle um die eingeschlossenen Jugendlichen und ihren Trainer.

Foto: Sakchai Lalit/AP Soldaten tragen eine Pumpe, mit der Wasser aus der Höhle gepumpt werden soll.

Foto: Sakchai Lalit/AP Mit diesen Pumpen soll Wasser aus der Höhle, in der zwölf Jugendliche und ihr Trainer eingeschlossen sind, gepumpt werden.

Foto: Sakchai Lalit/AP Eine Rettungskraft macht sich auf den Weg zum Eingang der Höhle, in der sich noch immer mehrere Jugendliche und ihr Betreuer befinden.

Foto: Sakchai Lalit/AP Ein Rettungstaucher bereitet sich auf einen Einsatz vor.

Foto: Uncredited/Thai Navy Seal Bilder der Einsatzkräfte zeigen die Jugendlichen im Inneren der Höhle im Schein von Taschenlampen - erschöpft, aber überglücklich.

Foto: Rachen Sageamsak/XinHua Sanitäter warten vor der Höhle.

Foto: Sakchai Lalit/AP Rettungskräfte bereiten sich auf ihren nächsten Tauchgang zu den Jungen und ihrem Fußballtrainer vor.

Foto: Sakchai Lalit/AP Familienangehörige lachen erleichtert, nachdem eine Gruppe thailändischer Kinder und Jugendlicher und ihr Sporttrainer, die in einer Höhle gefangen sind, lebend gefunden wurden.

Foto: Thai Navy Seal Das Video-Standbild einer thailändischen Spezialeinheit zeigt die vermissten Jugendfußballer und ihren Trainer, nachdem sie in einer Höhle entdeckt wurden.

Foto: kyodo Angehörige der Vermissten harren seit Tagen vor der Höhle aus.

Foto: Sakchai Lalit/AP Gefunden: Eine Familienangehörige erhält die gute Nachricht.

Foto: kyodo Suchmannschaften und Einsatzkräfte haben sich in einer Höhle eine Kommandozentrale aufgebaut.

Foto: Handout/Tham Luang Rescue Operation Center/AP Eine Suchmannschaft kämpft sich durch einen überfluteten Höhlengang.

Foto: kyodo Einsatzkräfte leiten Wasser aus der Höhle, in der die Gruppe eingeschlossen war.

Foto: Sakchai Lalit/AP Eingang zu einem Höhlensystem in Thailand, in dem zwölf Jungen einer Fußballmannschaft und ihr Trainer mehr als eine Woche lang vermisst wurden. Nun wurden sie entdeckt.

Foto: Sakchai Lalit/AP Mitglieder einer Suchmannschaft im Eingang des Höhlensystems, in dem zwölf Jungen einer Fußballmannschaft und ihr Trainer vermisst werden.

Foto: Sakchai Lalit/AP Helfer aus Australien am Eingang des weitläufigen Höhlensystems.

Foto: XinHua Thailändische Soldaten bei einer Übung zur Rettung der verschollenen Jugend-Fußballmannschaft.

Foto: Sakchai Lalit/AP Angehörige der seit einer Woche vermissten Jugendlichen beten für einen guten Ausgang des Dramas.

Foto: Tassanee Vejpongsa/AP Soldaten verlegen eine Hilfsstromleitungen am Haupteinsatzort in einer Höhle. Es gibt noch immer die Hoffnung, dass die von einer Sturzflut vom Freien abgeschnittenen Fußballer sich tiefer in die Höhle retten konnten und dort ausharren.

Foto: Hathai Techakitteranun Rettungskräfte arrangieren Schläuche, mit denen Wasser aus einer Tropfsteinhöhle gepumpt werden soll.

Foto: Tassanee Vejpongsa/AP Seit Tagen regnet es in der Region bei Chiang Rai im Norden des Landes. In der etwa 10 Kilometer langen Höhle Tham Luang-Khun Nam Nang Non steigt das Wasser. Die Rettungsteams mussten ihre Suche abbrechen.

Foto: Tassanee Vejpongsa/AP Die am Eingang zurückgelassenen Fahrräder sind stumme Zeugnisse der in der Höhle vermissten Jungen. Später wurden Hand- und Fußabdrücke und Rucksäcke gefunden und als Zeichen gewertet, dass sie noch leben.

Foto: Sakchai Lalit/AP Thailands Regierung hat für die Rettungsaktion alle Hebel in Bewegung gesetzt. Soldaten, Marinetaucher, Drohnen und Unterwasserroboter - all dies kam zum Einsatz.

Foto: Sakchai Lalit/AP Bei der Suche nach den Jugendlichen ist auch der Einsatz von Bohrgeräten bislang erfolglos geblieben.

Foto: Sakchai Lalit/AP Ein US-Sondereinsatzkommando beteiligt sich an der Suche.

Foto: Sakchai Lalit/AP Familienmitglieder der vermissten Jungen und des Fußballtrainers beten für ihre Rettung.

Foto: Sakchai Lalit/AP Rettungskräfte arrangieren Schläuche, mit denen Wasser aus der Tropfsteinhöhle gepumpt werden soll.

Foto: Sakchai Lalit/AP Sechs Tage nach ihrem Verschwinden gibt es noch immer kein Lebenszeichen von der vermissten Jugend-Fußballmannschaft.

Foto: Thailand Department of National Parks and Wildlife/AP Die zwölf Jungen und ihr Trainer werden seit Samstag vermisst.

Foto: Sakchai Lalit/AP Ein buddhistischer Mönch betet im Norden Thailands an einem Schrein in der Nähe einer Höhle, in der nach einer Jugend-Fußballmannschaft gesucht wird. Fünf Tage nach ihrem Verschwinden gibt es noch immer kein Lebenszeichen von den zwölf Jugendlichen und ihrem Trainer.

Foto: Tassanee Vejpongsa/AP Rettungsteams sind in der Höhle in der nordthailändischen Provinz Chiang Rai.

Foto: Tassanee Vejpongsa/AP Am Morgen haben Rettungsmannschaften die Suche nach der vermissten thailändischen Jugend-Fußballmannschaft wieder aufgenommen.

Foto: Uncredited/TPBS/AP Die Suchmannschaften vermuten die Jugendlichen in einer Kammer etwa sieben Kilometer vom Eingang entfernt, die Taucher bislang nicht erreichen konnten.

Foto: Krit Promsakla Na Sakolnakorn/Thai News Pix via AP Rettungsteams suchen nach den vermissten Jungen.

Foto: AP Der Eingang zur Höhle, in der die Jugend-Fußballmannschaft nach einer Sturzflut eingeschlossen ist.

Foto: Thai News Pix via AP Rettungskräfte suchen in der Höhle nach den Vermissten.

Die zügige Befreiung von sechs Jungen spricht dafür, dass die am Sonntagmorgen gestartete Rettungsaktion besser und schneller als erwartet lief. In einer offiziellen Mitteilung der thailändischen Behörden kurz vor Bekanntwerden der ersten Rettungsberichte hatte es noch geheißen, es sei nicht absehbar, wann die ersten Jungen die Höhle verlassen könnten.

Sinkende Wasserstände in der teilweise überfluteten Höhle könnten die Rettungsmission beschleunigt haben. Taucher hatten sich am Sonntagmorgen auf den Weg zu den eingeschlossenen Jugendlichen gemacht. Ursprünglich geplant war, dass jeweils zwei Taucher einen der Jungen nach draußen bringen sollten.

Das Drama um die jungen Fußballer im Alter von 11 bis 16 Jahren und ihren Betreuer begann am 23. Juni, als Wassermassen die Gruppe mehrere Kilometer tief in der Höhle einschlossen. Sie saß daraufhin an einer trockenen Stelle etwa vier Kilometer im Höhleninneren fest.

Insgesamt sind an der Aktion 18 Taucher beteiligt, auch Experten aus Großbritannien und Australien. Darunter ist auch ein australischer Mediziner, der Erste Hilfe leisten könnte. Plan war es, die Jungen und ihren Trainer die etwa vier Kilometer von ihrem Zufluchtsort im Inneren der Höhle sicher nach draußen zu bringen. Jeder Einzelne sollte dabei von mindestens einem Taucher begleitet werden.

Die Rettungsaktion ist äußerst gefährlich: Ein Taucher kam am Freitag bereits ums Leben. Selbst die professionellen Taucher benötigten fünf bis sechs Stunden, um von der Gruppe zum Ausgang zu gelangen.

Die Retter hatten sich nach langen Vorbereitungen erst am Sonntagmorgen endgültig zu dem Einsatz entschlossen. Aus ihrer Sicht wäre es nur noch gefährlicher geworden, weiter zu warten. Provinz-Gouverneur Narongsak Osotthanakorn, der die Aktion leitet, sagte: "Das Wetter ist gut. Der Wasserstand ist gut. Die Taucher sind bereit. Die Jungen sind körperlich, seelisch und psychisch bereit, herauszukommen."

Damit der Einsatz nicht durch das Großaufgebot an Medien behindert wird, sperrten die Behörden den Eingang zur Höhle weiträumig ab. Mehr als 1000 Journalisten aus aller Welt, die das Drama zum Teil schon seit Beginn verfolgen, mussten die Gegend verlassen.

Sauerstoffmangel und schlechte Wetteraussichten hatten zuletzt den Druck auf die Retter erhöht. In den nächsten Tagen soll es wieder heftige Regenfälle geben. In Südostasien ist gerade Monsunzeit. Zudem sank am bisherigen Aufenthaltsort der Gruppe in der Höhle der Sauerstoffgehalt in der Luft. Auch das sprach dafür, die Rettungsaktion nicht länger hinauszuschieben. (dpa)