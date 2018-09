Berühmte Persönlichkeiten

Bonn. In Großbritannien sind 15 neue Briefmarken herausgekommen, die sich ganz dem Harry-Potter-Universum widmen. Auch die Deutsche Post gibt regelmäßig Sonderbriefmarken heraus, so auch von Bonner Persönlichkeiten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.09.2018

Britische Harry Potter-Fans können ihre Helden aus Hogwarts nun auch mit der Post verschicken: Royal Mail hat gemeinsam mit Warner Bros 15 Sonderbriefmarken mit Harry-Potter-Motiven herausgebracht, um die acht Filme zu feiern, meldet die BBC.

Auf den Briefmarken sind die Hauptcharaktere der Buch- und Filmreihe zu sehen: Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley sowie Neville Longbottom und Ginny Weasley. Zudem zeigen einige der Briefmarken auch Professoren aus Hogwarts, unter anderem Horace Slughorn oder Severus Snape. Neben den Personen sind Fahrzeuge und Gegenstände aus dem magischen Universum abgebildet.

Und um in eben diesem Universum zu bleiben, sind die Briefmarken mit einem geheimen Detail bedruckt, das nur unter ultraviolettem Licht zu sehen ist.

Bonner Persönlichkeiten auf Briefmarken

Seit 50 Jahren gibt Royal Mail Sonderbriefmarken heraus. Und auch die Deutsche Post hat eine lange Tradition an Sonderbriefmarken. So haben es auch schon Bonner Persönlichkeiten auf das Wertzeichen der Post geschafft. Dem ersten deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer wurden gleich mehrere Briefmarken gewidmet. 1967 erschien im Ausland die erste Briefmarke mit einem Adenauer-Porträt. In Deutschland erschien 1968 eine Adenauer-Briefmarke mit dessen Porträt, anlässlich seines ersten Todestages am 19. April 1968.

Ludwig van Beethoven darf natürlich auch auf einer Briefmarke nicht fehlen. Auch er ist schon mehrmals auf deutschen und ausländischen Wertmarken abgebildet worden. Seit 1945 sind in Deutschland zehn Beethoven-Briefmarken erschienen. Weltweit gibt es über 240 Beethoven-Briefmarken in über 60 Ländern. Und die Reihe führt sich weiter fort: Der Verein Bürger für Beethoven hat in diesem Jahr eine Briefmarke für das Beethoven-Jubiläum 2020 mit dem Konterfei des Komponisten und dem Logo „BTHVN 2020“ vorgestellt, die der Verein selbst entworfen und in Auftrag gegeben hat. Die Deutsche Post wird 2020 eine offizielle, vom Finanzministerium abgesegnete Beethoven-Briefmarke herausbringen.