Großbrand in Schule: 15-Jähriger vorläufig festgenommen

16.04.2018 Hennef. Nach einem Brand in einer Gesamtschule in Hennef bei Bonn am Sonntag ist ein 15-Jähriger festgenommen worden. Nach ersten Untersuchungen geht die Polizei von Brandstiftung aus, wie sie am Montag mitteilte. Der Jugendliche habe sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Mehrere Indizien deuteten auf eine Täterschaft hin. Der 15-Jährige hatte sich kurz nach dem Ausbruch des Brandes in der Nähe der Schule aufgehalten. Es gebe Hinweise darauf, dass der Notruf von seinem Handy kam.

In der Schule war am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen und ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Nach einem anonymen Notruf hatte ein Branderkundungstrupp zwei Menschen vom Brandort flüchten sehen. Ob der 15-Jährige einer von ihnen war, ist weiterhin unklar. Der Jugendliche wurde von der Polizei in der Nähe der Schule aufgegriffen, er hatte sich aggressiv verhalten. Die Beamten nahmen den Jungen, der von einem Kinderheim als vermisst gemeldet war, in Gewahrsam.

An der Gesamtschule in Hennef wurde der Unterricht ohne Ausfälle fortgesetzt, wie die Schulleitung auf Anfrage berichtete. An einem zweiten Standort seien Ausweichklassen eingerichtet worden. (dpa)