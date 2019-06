Anwohner mussten Häuser verlassen

12.06.2019 MÖNCHENGLADBACH. Noch bis Donnerstagmorgen könnten die Löscharbeiten in Mönchengladbach andauern. Eine Schreinerei im Stadtteil Ecken ist am Mittwochmorgen in Brand geraten.

Bei einem Großbrand in einer Schreinerei in Mönchengladbach hat die Feuerwehr am Mittwochmorgen gegen ein Flammenmeer gekämpft. Eine Halle stürzte ein. Die Einsatzkräfte versuchten, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude im Stadtteil Eicken zu verhindern. „Da sind wir guter Dinge, dass wir die halten können“, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Wir haben das Feuer unter Kontrolle.“

Die Flammen waren in einem Gebäudekomplex ausgebrochen, in dem neben der Schreinerei noch weitere Betriebe untergebracht sind. Die Feuerwehr war nach Angaben des Sprechers mit rund 100 Kräften im Einsatz.

Die Feuerwehr riet Autofahrern, den Stadtteil weiträumig zu meiden. Anwohner sollten außerdem Türen und Fenster geschlossen halten. „Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Das ist einfacher Brandrauch, der stinkt halt“ sagte der Feuerwehrsprecher. „Wir haben eine starke Rauchentwicklung“. Der Qualm ziehe nicht nach oben ab. Ein entsprechender Hinweis sei bereits über die Warn-App NINA verschickt worden. Die Löscharbeiten könnten noch bis Donnerstagmorgen dauern. (dpa)