Großbrand in Oer-Erkenschwick: Baumarkt in Flammen

29.04.2017 Oer-Erkenschwick. Großbrand in Oer-Erkenschwick: Ein Baumarkt ist am Samstag in der westfälischen Stadt in Brand geraten. Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Der Gebäudekomplex brenne in voller Ausdehnung, sagte ein Feuerwehrsprecher. Kunden und Personal hätten sich rechtzeitig retten können. Nach erstem Stand sei niemand verletzt worden. Die Feuerwehr rückte mit großem Aufgebot und zahlreichen Löschzügen an, unterstützt von Einsatzkräften aus Datteln und Recklinghausen. Ursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.