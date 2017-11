22.11.2017 München. Ein Aneurysma kann schnell lebensgefährlich werden. Deshalb ließ sich die Schauspielerin das erweiterte Blutgefäß im Bauchraum entfernen. Inzwischen soll sie sich auf dem Weg der Besserung befinden.

Die Schauspielerin Grit Boettcher (79) ist nach einer Operation wieder auf dem Wege der Besserung. Vergangene Woche sei ihr vorsorglich ein Aneurysma im Bauchraum entfernt worden, teilte Boettchers Sohn Tristan der Deutschen Presse-Agentur in München am Mittwoch mit.

Der Hausarzt habe zu dem Eingriff geraten, weil sich das Aneurysma vergrößert habe. Darunter versteht man die krankhafte Erweiterung eines Blutgefäßes, wash lebensgefährlich sein kann. Seit Freitag vergangener Woche sei seine Mutter wieder zu Hause, erhole sich und gehe auch schon wieder mit den Hunden spazieren. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung (Mittwoch) über Boettchers Krankenhausaufenthalt berichtet.

Boettcher lebt in Ismaning bei München mit ihrem Sohn und ihrer Tochter, der Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher. Sie sei sehr dankbar, dass die Operation so gut verlaufen sei, sagte die 79-Jährige der "Bild"-Zeitung. "Ich muss mich jetzt schonen. Meine Kinder passen wunderbar auf mich auf." Boettcher ist vor allem als Schauspielerin am Boulevardtheater bekannt, etwa an der Komödie im Bayerischen Hof in München. Ihre Film- und Fernsehkarriere startete sie in den 1970er Jahren an der Seite Harald Juhnkes mit der ZDF-Serie "Ein verrücktes Paar". Auch bei der ZDF-Filmreihe "Traumschiff" spielte sie mit. (dpa)