Zehn Millionen Aufrufe

BONN. Große schwarze Knopfaugen, der kleine Körper übersäht mit Leopardenflecken und ein breites Grinsen über das ganze Gesicht - ein kleiner Gecko begeistert das Internet.

Von Nathalie Dreschke, 25.09.2018

Internetnutzer sind häufig kritisch und schwierig zufriedenzustellen. Dabei ist es eigentlich simpel: Man nehme ein Handy zur Hand, starte ein Video und filme das eigene Haustier während es etwas niedliches oder lustiges macht, und das Video geht beinahe wie von selbst viral. Das dachte sich auch der japanische Twitter-Nutzer Modokinatu und filmte seinen Leopardgecko beim Essen, beim Trinken und beim Klettern im Terrarium, doch der Durchbruch blieb aus.

Am 20. September filmte Modokinatu erneut sein geliebtes Haustier und kurze Zeit später hatten über zehn Millionen Twitter-Nutzer das fünfsekündige Video angeschaut und Tausende fleißig kommentiert. Doch was hat der Gecko Außergewöhnliches gemacht, um das soziale Netzwerk zu begeistern? Lächeln. Ein breites Lächeln und ein direkter Blick aus seinen großen, schwarzen Knopfaugen in die Kamera. Mehr hat es nicht gebraucht und die kleine Echse lächelte sich in die Herzen der Menschen.

"Sein Grinsen ist so breit, wie meins, wenn ich den ersten Schluck Kaffee genommen habe", "er grinst so breit wie ich, wenn ich das Rascheln einer Chipstüte höre" und "so breit grinst meine Freundin, wenn sie meinen Kapuzenpulli in die Finger bekommt" sind nur wenige Vergleiche, die die Twitter-Nutzer posten.