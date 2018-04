Grill im Wohnzimmer: Kohlenmonoxidvergiftung

Ein Feuerwehrauto in Berlin.

08.04.2018 Bielefeld. Weil sie einen Holzkohlegrill als Heizung im Wohnzimmer benutzt haben, sind sieben Personen in Bielefeld mit einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Zwei Personen hatten am Samstagabend zunächst wegen Kopfschmerzen einen Rettungswagen gerufen, wie die Feuerwehr am Sonntag auf Anfrage mitteilte. Weil Messgeräte der eintreffenden Einsatzkräfte erhöhte CO-Werte anzeigten, wurde die Feuerwehr alarmiert. Unter den Verletzten war auch ein achtjähriger Junge. Die "Neue Westfälische" hatte zuerst berichtet.