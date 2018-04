Königin Margrethe II. von Dänemark 2016 in Wittenberg.

23.04.2018 Kopenhagen/Roskilde. Das gibt es nur für Royals. Am Grabmal für Dänemarks Königin Margrethe wird bereits seit 2003 gewerkelt. Die Königin erfreut sich übrigens bester Gesundheit.

Es sei in der Domkirche von Roskilde vorbereitet worden, teilte das Königshaus am Montag mit. Hier werde Margrethe II. nach ihrem Tod neben fast 40 anderen dänischen Königinnen und Königen vom frühen Mittelalter bis heute liegen.

Die Arbeiten am Grab begannen bereits 2003, als Bildhauer Bjørn Nørgaard den Auftrag bekam, ein modernes Grabmal zu gestalten, das sich in die lange Reihe der Königsgräber in Roskilde einreihen kann. Seine Ideen habe der Künstler mit der Königin ausgetauscht.

Das Grabmal aus französischem Sandstein, dänischem Granit, Basalt von den Färöer Inseln und Marmor aus Grönland werde das gemeinsame Wirken des Königspaars in mehr als 50 Jahren repräsentieren - auch wenn Prinz Henrik, Margrethes französischstämmiger Mann, entschied, sich nicht in der Domkirche begraben zu lassen. Er starb im Februar. Die Öffentlichkeit wird Margrethes Grabmal erst nach dem Tod der Königin zu sehen bekommen. (dpa)