Streit am Flughafen Köln/Bonn

20.02.2019 Köln. Einen so prominenten Zeugen sieht man nicht alle Tage bei Gericht: Herbert Grönemeyer sagt in einem Strafprozess gegen zwei Pressefotografen aus. Mit ihnen geriet der Musiker am Flughafen Köln/Bonn in Streit.

Musiker Herbert Grönemeyer hat über seine Begegnung mit zwei Pressefotografen auf dem Flughafen Köln/Bonn Auskunft gegeben.

"Ich war schwerstens geschockt, es war wie ein Anschlag", sagte der Sänger am Mittwoch als Zeuge in einem Strafprozess vor dem Landgericht Köln. "Das hat mich bestimmt Monate begleitet."

Grönemeyer bestritt, die beiden Fotografen in der anschließenden Auseinandersetzung geschlagen, gewürgt oder gar verletzt zu haben. "Ich werd' ja nicht übergriffig", sagte er.

Die beiden Fotografen sind angeklagt, Grönemeyer falsch beschuldigt zu haben. Sie hatten ihm vorgeworfen, sie bei der Auseinandersetzung auf dem Flughafen attackiert und verletzt zu haben. Diese Vorwürfe wiederholten sie im Prozess erneut. (dpa)