"The Beach" in Sydney

22.01.2017 Sydney. Spielkinder, Bällekisten-Fans und all diejenigen, die noch einmal in Kindergartenzeiten schwelgen wollen, aufgepasst: In Australien gibt es momentan das größte Bällebad der Welt. Mehr als 1400 Quadratmeter Bällebecken warten darauf, beschwommen und gefeiert zu werden.

Im Rahmen des Sydney Festivals, einem Kultur-Event in der australischen Metropole, hat das New Yorker Kunstkollektiv "Snarkitecture" das zurzeit größte Bällebad der Welt installiert.

Auf einer Gesamtfläche von rund 1400 Quadratmetern - mehr als 60 mal 23 Meter - können Besucher im Bälleparadies zwischen unzähligen weißen Plastik-Bällchen und vielen weiteren Besuchern abtauchen.

Zuvor hat das Team ihre Installation bereits im National Building Museum in Washington D.C. und in der Amalie Arena in Florida präsentiert.

Anscheinend stellen sich die Australier als besonders begeisterte Spielkinder heraus, denn deren Fotos und Videos des Events überfluten aktuell Instagram.

Let's face it. You want to jump in, eh? #sydfest #thebeach Ein von Jamie Pettinger (@jamiepettinger) gepostetes Foto am 6. Jan 2017 um 21:15 Uhr

The Beach is open for business tomorrow! At the Cutaway, Barangaroo Reserve. #sydfest Ein von Sydney Festival (@sydney_festival) gepostetes Video am 5. Jan 2017 um 15:26 Uhr

Swimming in a sea of balls... 1.1 million to be exact! Check out my story to see what we got up to at The Beach at the Cutaway yesterday! @sydney_festival #sydfest Ein von Natalie Sum (@nutellasum) gepostetes Foto am 7. Jan 2017 um 3:43 Uhr

(Alexandra Mölleken)