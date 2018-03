Neues aus Hollywood

14.03.2018 Los Angeles. In dem Projekt war der Wurm drin. Aber jetzt sieht es für das Gangster-Drama "Gotti" nach einem Happy End aus.

Nach vielen Verzögerungen soll das Gangster-Drama "Gotti" mit Hollywood-Star John Travolta (64) nun Mitte Juni in die US-Kinos kommen. Das gab Regisseur Kevin Connolly diese Woche auf Instagram bekannt, ohne aber den Filmverleih zu nennen.

Im Dezember war der geplante Kinostart kurzfristig abgesagt worden, die "Gotti"-Produzenten kauften damals den Film von dem Studio Lionsgate zurück. Das Drama über den New Yorker Mafioso John Gotti Sr. (Travolta) war seit 2011 in der Planung. Probleme mit dem Skript, der Besetzung und der Finanzierung verzögerten den Drehstart. Travoltas Ehefrau Kelly Preston spielt Gottis Frau Victoria, Spencer Lofranco mimt den Sohn John Gotti Junior. Das als "Pate von New York" gefürchtete Oberhaupt des Gambino-Clans war 2002 im Alter von 61 Jahren im Gefängnis an Krebs gestorben. (dpa)