Goldschatz in Lebensmittel-Schenkung

30.11.2017 Mönchengladbach. Eine ahnungslose Witwe hat in Mönchengladbach ein Lebensmittelpaket mit einem verborgenen Goldschatz an eine Senioreneinrichtung verschenkt. Nach dem Tod ihres Mannes hatte die 88-Jährige die im Karton liegende Spezialnahrung an die Einrichtung gegeben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dass ihr Mann den Karton als Versteck für 109 Goldmünzen benutzte, wusste sie nicht.

Eine Pflegerin fand die Krügerrand-Münzen mit einem Gewicht von je einer Unze und einem Gesamtwert von mehr als 100 000 Euro in Plastikdosen und rief die Polizei. Die Beamten machten die Witwe ausfindig und gaben der glücklichen Frau die teure Sammlung zurück. (dpa)