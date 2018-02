21.02.2018 Hamburg. Naomi Watts hatte eine lange Durststrecke hinter sich, bis ihr mit David Lynchs "Mulholland Drive" der Durchbruch gelang. Seitdem gehört sie zu den ganz großen Schauspielerinnen in Hollywood.

Hollywoodstar Naomi Watts wird am Donnerstag in Hamburg mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet. Die 49-Jährige erhalte den Preis in der Kategorie "Beste Schauspielerin International", teilten die Veranstalter von der Funke Mediengruppe mit.

"Naomi Watts begeistert gerne in düsteren Charakterrollen, in denen sie sich emotional und physisch in Grenzsituationen bringt - und auch darüber hinaus geht", begründete die Redaktion der Goldenen Kamera die Auszeichnung. "Sie ist ganz sicher eine der wandlungsfähigsten Stars in der ersten Riege Hollywoods."

Watts war in Filmen wie David Lynchs "Mulholland Drive - Straße der Finsternis" (2001), Peter Jacksons Neuverfilmung von "King Kong" (2005) und Tom Tykwers "The International" (2009) zu sehen. Die erste Oscar-Nominierung erhielt sie 2004 für ihre Rolle in "21 Gramm", eine weitere 2013 für ihren Part in "The Impossible".

Im vergangenen Jahr wirkte Watts unter anderem in der Fortsetzung der TV-Serie "Twin Peaks" und in der Netflix-Serie "Gypsy" sowie in den Kinofilmen "Schloss aus Glas" und "The Book of Henry" mit. (dpa)