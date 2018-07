Blick auf den Kirchturm der Peterskapelle, in dem ein Mischpult nun unter der Kirchenglocke aufgebaut ist. Vom 16. bis 30.07.2018 hört man vom Kirchturm den Klingelton eines Mobiltelefons, dieser soll die Kirchenglocken ersetzen.

Luzern. Ein Kirchturm in der Luzerner Innenstadt sorgt mächtig für Verwirrung: Keine Glocke kündigt hier die Tageszeit an, sondern ein I-Phone-Klingelton. Was steckt dahinter?

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.07.2018

Die Passanten bleiben stehen und schauen sich verwundert um - dieses Bild ergibt sich mehrmals täglich in der Luzerner Innenstadt. Für zwei Wochen verwirrt hier ein Kunstprojekt die Vorbeilaufenden mächtig: Anstatt des gewöhnlichen Glockentones erklingt im Kirchturm einer katholischen Kirche der allseitsbekannte I-Phone-Klingelton.

14 Tage lang ersetzt das Handy-Gebimmel die Glocken, die wegen Renovierungsarbeiten zurzeit sowieso stumm bleiben müssen. Der Klingelton im Glockenturm ist ein Projekt zweier Kunststudentinnen, die zum Nachdenken über unsere Medien-Abhängigkeit anregen wollen. Bei den Passanten kommt das Projekt schon mal gut an, ihre Gesichtsausdrücke wechseln bald von Erstaunen zu Belustigung. Und auch die katholische Kirche in Luzern begrüßt den Gedanken hinter dem Kunstprojekt: Früher bestimmte der Glockenturm den Alltag, heute ist es das Smartphone.