Glatteis führt zu zahlreichen Unfällen

01.02.2018 Bielefeld. Zahlreiche Autofahrer in Ostwestfalen-Lippe sind am Donnerstag im morgendlichen Berufsverkehr auf glatten Straßen ins Rutschen geraten. Im Kreis Gütersloh registrierte die Polizei laut ihren Angaben am Donnerstagmorgen 40 Unfälle. Acht Personen wurden leicht verletzt, darunter eine 11 Jahre alte Fahrradfahrerin.

Im Kreis Lippe zählte die Polizei 14 Verkehrsunfälle, dabei wurden zwei Personen schwer und zwei weitere leicht verletzt. Im Kreis Warendorf nahm die Polizei sechs Unfälle auf, zwei Frauen verletzten sich schwer und ein Kind leicht. In der Stadt Bielefeld gab es laut Polizeisprecher fünf Unfälle, zwei Personen verletzten sich schwer. Im münsterländischen Coesfeld gab es im Kreis 15 Unfälle, vier Personen haben sich verletzt, darunter ein 11 Jahre altes Kind.

Autofahrer sollten auch am Freitag vorsichtig fahren: Am Freitagmorgen sei wieder mit Glätte zu rechnen, warnte der Deutsche Wetterdienst. In der Nacht zu Freitag werde außerdem fast überall in NRW Schnee fallen. Am Wochenende werde es wechselhaft und wieder winterlicher. (dpa)