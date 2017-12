Glatteis: Vier Menschen bei Unfällen verletzt

16.12.2017 Steinfurt. Glatteis auf den Straßen hat am Samstagmorgen im Landkreis Steinfurt zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt. In der Ortschaft Schapen bei Ibbenbüren schleuderte eine 47 Jahre alte Frau mit ihrem Wagen auf vereister Fahrbahn in den Gegenverkehr und wurde beim Zusammenprall mit einem Auto in ihrem Fahrzeugwrack eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Auch der andere Fahrer erlitt schwere Verletzungen.

Nur wenige Kilometer entfernt war kurz zuvor eine 18 Jahre alte Fahranfängerin bei Eisglätte mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt. Sie kam mit leichten Verletzungen davon. In Emsdetten stürzte eine 24 Jahre alte Radfahrerin bei überfrierender Nässe und wurde verletzt. (dpa)