Glatte Straßen und Schnee behindern Verkehr in NRW

17.01.2018 Düsseldorf. Schnee, Regen und Eis haben am frühen Mittwochmorgen den Verkehr in Nordrhein-Westfalen behindert. So musste etwa die Autobahn 2 zwischen Herford und Vlotho in Fahrtrichtung Hannover gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Grund war ein Unfall mit einem Lastwagen, dessen Anhänger zwei Spuren blockierte. Ursache für den Unfall war Straßenglätte. Der Fahrer musste mit Verletzungen in eine Klinik gebracht werden.

Auf A44 in Richtung Dortmund mussten aufgrund eines Unfalls in Höhe von Lichtenau ebenfalls beide Fahrspuren gesperrt werden. Auch hier blockierte ein Lastwagen nach einem Unfall auf rutschiger Fahrbahn die Autobahn. Im Raum Detmold und bei Duisburg mussten Straßen wegen einsetzendem Schneefall und Hagel gesperrt werden. So wurden etwa mehrere kleinere Unfälle auf der A40 aufgrund der Straßenglätte gemeldet. Über mögliche Verletzte gab es zunächst keine Informationen.

Rund um Dortmund und etwa auch in Hamm gab es am frühen Morgen zahlreiche witterungsbedingte Einsätze der Polizei. "Wir gehen davon aus, dass sich die Situation verschärft, wenn der Berufsverkehr einsetzt", sagte ein Polizeisprecher am Morgen. (dpa)