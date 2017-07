Gewitter am Sonntag über NRW: neue Woche startet trocken

30.07.2017 Essen. Regen und Gewitter setzen dem sommerlichen Wochenende in NRW am Sonntag einen vorläufigen Schlusspunkt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Essen sei vor allem im Siegerland und im Weserbergland mit starken Schauern zu rechnen, die auch Hagel mit sich bringen können. Außerdem rechnet der Wetterdienst mit Sturmböen. In der Nacht beruhige sich der Wind dann aber wieder.

Die dritte Ferienwoche in Nordrhein-Westfalen startet laut Vorhersage warm und trocken. Nur vereinzelt regne es im Land. Die Temperaturen klettern unter dem Einfluss von warmer Meeresluft erneut auf bis zu 27 Grad. (dpa)