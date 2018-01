Gewerbehalle bis auf die Grundmauern abgebrannt

02.01.2018 Alpen. Ein Feuer hat in Alpen im Kreis Wesel eine Gewerbehalle und darin abgestellte Fahrzeuge zerstört. Es entstand hoher Sachschaden, Menschen wurden aber nicht verletzt.

Eine Gewerbehalle in Alpen (Kreis Wesel) ist bei einem Feuer bis auf die Grundmauern abgebrannt. Ebenfalls bei dem Brand zerstört wurden nach Polizeiangaben mehrere Autos und Wohnmobile sowie mindestens ein Boot, die in der Halle untergestellt waren. Die Polizei geht von einem Schaden in mittlerer sechsstelliger Höhe aus. Verletzt wurde aber niemand.

Anwohner hatten das Feuer am Montagabend kurz vor Mitternacht bemerkt und die Rettungsdienste informiert. Die Löscharbeiten dauerten bis Dienstagmorgen an. Der komplette Einsatz war sogar erst am Mittag beendet, sagte ein Polizeisprecher. Warum die Halle in Brand geraten ist, sei weiter unklar. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen. (dpa)